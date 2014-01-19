مجاراة الموضة تسبب أمراضاً وأضراراً خطيرة بالمستقبل

تُبدي معظم النساء استعدادهنّ لتحمّل العناء في سبيل المظهر والأزياء عندما يتعلق الأمر باتّباع الموضة، ولكن الحقيقة أن بعض أنماط تلك الموضة قد تسبب أضراراً جدية لها تداعيات خطيرة على صحة المرأة، مثل الأقراط الثقيلة، إذ عدا عن خطر الإصابة بالالتهاب، يمكن أن تسبب الأقراط الثقيلة في امتداد شحمة الأذن مع مرور الزمن.

وعند استخدام حقيبة اليد الثقيلة تؤذي المرأة توازن عضلاتها ما يؤثر على انسياب القامة عند المشي، ويسبب بالتالي تصلباً وآلاماً في الرأس والرقبة.

وكذلك فإن اختيار حمالات صدر ضيقة يعوق تطور أنسجة العضلات التي توفر الدعم الطبيعي، ما يسرّع الترهل. ويبدو الحرص على استخدام أحزمة ضيقة قد يسبب آلاماً وخدراً في الساقين، وأيضاً هناك ارتداء السراويل الضيقة الذي يزيد من خطر داء المبيضات والفطريات، واختلال في العمود الفقري، والضغط على الأعصاب.

أما الكعب العالي المنتشر بكثافة بين النساء فإن مشاكله بسبب تركّز أغلب وزن الجسد على منطقة واحدة من القدم وهي المقدمة، ما قد يسبب اتساعاً مفرطاً في هذه المنطقة، والتواءً بالكاحل، وورماً عصبياً بالإضافة لظهور مطرقة أخمص القدمين.