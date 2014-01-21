هولندا تتصدر العالم بنظامها الغذائي الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن أفضل الدول في تقديم النظام الغذائي هي هولندا وفرنسا وسويسرا، بينما تصدرت اليمن قائمة الدول العربية التي لديها نظام غذائي سيئ، بحسب الدراسة التي قدمتها منظمة أوكسفام.

واستندت الدراسة في تصنيفها للبلدان على مدى توفر الغذاء وجودته والقدرة على تحمل التكاليف، والتعرف على نسبة الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، لتظهر أن هذه البلدان من أفضل الأماكن في النظام الغذائي.

ومن الأسباب التي دفعت بهولندا للصدارة؛ أسعار المواد الغذائية المنخفضة نسبيا إلى جانب انخفاض نسبة مرضى السكري بها، إلا أنها تسجل إصابة شخص من بين خمسة أشخاص بمرض السمنة.

وبينت الدراسة أن الدول العربية، وعلى رأسها اليمن من ضمن الدول سيئة التغذية، لتلتحق بالهند ومدغشقر وإثيوبيا وتشاد، في حين عانى ثلث الشعب السعودي من السمنة، وبلغت نسبة مرضى السكري 18% من مجموع السكان.

وكان للكويت أيضا نصيب من تلك الدراسة التي أظهرت أن السمنة بلغت فيها 42%، لتتقارب في نسبتها مع الولايات المتحدة ومصر.