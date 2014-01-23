5 نصائح لتفادي مخاطر الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر

خلص عدد من الأطباء إلى خطورة الجلوس بشكل غير صحيح أمام الكمبيوتر، حيث يتسبب ذلك بالعديد من المشاكل الصحية على وظائف الجسم، التي تؤدي لاحقاً إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك وفق بحث طبي نشرته صحيفة الواشنطن بوست.

وتؤكد التقارير الطبية المستمرة في كل مرة على أن الجلوس لفترات طويلة يحدث سلسلة من المشاكل الصحية، تصيب الإنسان من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين والتي قد تظهر لاحقاً، فبداية من الدماغ الذي تبطئ حركته بمجرد الجلوس لفترات طويلة، حيث إن الحركة تحفز على ضخ الدم فيه وتنشيطه للهرمونات المحفزة لتحسين المزاج .

ثم الفقرة العنقية في الرقبة فإنها تعاني من اختلالات دائمة، وخاصة التسبب بآلام في العضلات الرابطة بين الرقبة والكتفين، وصولا إلى العمود الفقري، الركيزة الأساسية لجسم الإنسان، فهو معرض أيضا للتلف عند قلة الحركة التي تؤدي إلى تصلب مادة الكولاجين الداعمة لحركة الأوتار والأربطة، وذلك أيضا يؤدي إلى تلف آخر فقرة من فقرات العمود الفقري..

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل يؤدي إلى تجمع الأحماض الدهنية وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول المسببة لأمراض عدة في القلب.

واكتشف الأطباء أيضا أن من مسببات الإصابة بمرض السكري الجلوس لفترات طويلة نتيجة عدم استجابة العضلات لمادة الأنسولين التي يفرزها البنكرياس.

أما الساقان فسوف تعانيان من ضعف بسبب اضطرابات الدورة الدموية، فالجلوس يؤدي تجمع السوائل المسببة لتورمهما، وبالتالي الإصابة بالدوالي أو جلطات الساقين، وأيضا قلة الحركة تتسبب في ضعف العظام ما يؤدي إلى الإصابة بهشاشته .

ولتجنب الإصابة بتلك الأمراض نصح الأطباء بالجلوس بطريقة مستقيمة والتي تعتمد على عدم الميل إلى الأمام، ووضع الكوع على زاوية تسعين درجة، ووضع الذراعين قرب الجانبين، ودعم المنطقة الأخيرة في الظهر وأخيراً وضع القدم بشكل مسطح على الأرض.