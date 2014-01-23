62 % من المصريين يعانون من زيادة الوزن

يعاني ثلث سكان مصر من زيادة الوزن، حيث بلغت النسبة 62% من إجمالي السكان، بينما ‏ يعاني الثلث بما نسبته ‏31.3%‏ من السمنة، وذلك حسب ما أكدته الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وذلك في مؤتمر صحافي لاستعراض خطة الوزارة في المرحلة المقبلة .

وأضافت أنه يعاني 40% من السكان من ارتفاع ضغط الدم و37% بارتفاع الكوليسترول إلى جانب أن 4,24% مدخنون، ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة 61 مليار جنيه، طبقا لأحدث الإحصائيات.

ووفق صحيفة "الأهرام" أشارت الرباط إلى أن الوزارة بدأت بالفعل وضع خطط قومية وأدلة إرشادية وبروتوكولات علاج لتلك الأمراض الأكثر انتشارا، بالإضافة إلى حملات التوعية, لافتة إلى أن ذلك يتطلب توفير نظام صحي قوي والعمل على تعضيد كفاءته وفعاليته, والاهتمام بالمشاكل الصحية ذات الأولوية وإيجاد الحلول الفاعلة لها.

وعلى صعيد الجهود المبذولة لتوفير الدواء أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 1104 أدوية لتلبية احتياجات السوق المصرية من الأدوية غير المتوافرة والتي تمثل حاجة ماسة للمريض، كما تم ترخيص 3 مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية.