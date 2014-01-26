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دراسة حديثة: الرجال أكثر نسياناً من النساء

المصدر: دبي - قناة العربية
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أظهرت دراسة حديثة أن الرجال يواجهون صعوبة أكبر في تذكر الأحداث والأفعال التي قاموا بها وتفاصيل المحادثات بشكل عام، أما النساء فقد يواجهن صعوبة في تذكر الأسماء والتواريخ بشكل أكبر.

كما اتضح للباحثين أن الأشخاص الذين يتلقون تعليما جيدا هم أقل نسيانا من أولئك الذين يحصلون على تعليم سيئ، وأن الذين يعانون من الاكتئاب يواجهون صعوبات أكبر في تذكر الأشياء.

الدراسة أشرف عليها عدد كبير من المختصين، وتعد من أكبر الدراسات في مجال الصحة، حيث شارك فيها أكثر من ثمانية وأربعين ألف شخص من الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة.

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