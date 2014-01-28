25 دقيقة من أشعة الشمس يومياً للوقاية من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 25 دقيقة يومياً يخفض من ارتفاع ضغط الدم الذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بسكتات القلب وجلطات الدماغ.

وفي حين حذرت تقارير طبية على مدى سنوات من خطورة التعرض لأشعة الشمس لتفادي الإصابة بسرطان الجلد، تبين أن لأشعة الشمس فائدة على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفق الدراسة البريطانية، تبين أن الشمس تزيد من مستوى أول أكسيد الكربون ما قد يساهم في تمديد الأوعية الدموية الذي يخفض من مستوى ضغط الدم.

كما تبين في نتائج الدراسة رابط واضح بين عدد الإصابات بأمراض القلب وتغير الفصول، ما يؤكد أن التعرض للشمس قد يقي من انتشار أمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية بنسبة عالية.