الأب في الأربعين.. مهدد بإنجاب طفل يعاني من التوحد

حذرت دراسة حديثة الآباء من الإنجاب في عمر متقدم؛ لأن ذلك قد يهدد صحة الجنين، ووجدت الدراسة أن أحد أسباب إصابة الأطفال بالتوحد قد يكون ناتجاً عن إنجابهم في عمر متأخر.

ويزيد معدل خطر إصابة الأطفال باضطرابات عقلية كالتوحد والفصام بمعدل الثلث إن تعدى الأب سن الـ45.

وأثبتت دراسات سابقة خطورة إنجاب المرأة في سن متأخرة على صحتها، لاسيما على صحة الجنين، فيما بدأت الدراسات تكشف أن لعمر الأب وقت الإنجاب تأثير أيضا على صحة الطفل.

ووفقاً لدراسة أسترالية حديثة فإن الآباء الذين يتعدون سن الـ45 قد ينجبون أطفالاً يعانون من اضطرابات في العقل بنسبة تتعدى 30% مقارنة بالآباء في سن الـ25.

وكشفت دراسة سابقة أن الأب الذي يبلغ الأربعين عاماً مهدد بإنجاب طفل يعاني من التوحد بنسبة 2%، ويعود ذلك إلى أن الحيوانات المنوية لدى الرجال في عقدهم الرابع قد تحتوي على خلل في الطفرات الجينية ما قد يؤثر على صحة دماغ الجنين.

وذكرت الدراسة أن نسبة إصابة الأطفال بالتوحد تضاعفت في السنوات الستة الماضية مع ارتفاع معدل سن إنجاب الرجال إلى الأربعين.