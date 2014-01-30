التسوق يساعد في التخلص من الحزن والقلق

أكدت دراسة حديثة أن للتسوق فائدة على الصحة، حيث يساعد في التغلب على الحزن والقلق اللذين يشعر بهما الإنسان بسبب ضغوط العمل والحياة.

وأوضحت الدراسة أنه عند شراء أغراض جديدة يشعر الإنسان بالسعادة ثلاث مرات أكثر من الشخص الذي لا يتسوق.

ولاحظ الباحثون بأنه من النادر أن يشعر أي شخص بالحزن أثناء التسوق.

وأشارت بعض الإحصاءات السابقة أن حوالي نصف الأميركيين يذهبون إلى التسوق، حتى تتحسن حالتهم النفسية.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة علم النفس والتسويق، أن العلاج من خلال التسوق يمكن أن يؤثر على تحسن المزاج، مشيرة إلى أن 28% من الأشخاص المتبضعين، يذهبون إلى التسوق بهدف التبضع ذاته، فيما يتسوق 62% من الأشخاص، رغبة في الوصول إلى الشعور بالمتعة.