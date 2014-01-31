أكدت دراسة أميركية أن البرغر يحتوي على سعرات حرارية أقل من السلطة التي تقدم في المطاعم.

ووفقاً لمجلة التغذية والسلوك الأميركية التي نشرت الدراسة ونقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن وجبة السلطة المقدمة من المطعم يمكن أن تحتوي على ما معدله 1494 سعرة حرارية في الطبق، مقارنة مع برغر دهني لا يحتوي على أكثر من 1130 سعرة حرارية.

ومن الدارج في "اعتقاد غالبية كبيرة من الناس أن الوجبات السريعة هي سيئة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو حال جميعها"، بحسب ما أوضحت مديرة سياسة التغذية في مركز العلوم مارغو ووتان.

ووفق الدراسة، فإن أكل برغر محشو بالجبن على سبيل المثال، من أحد مطاعم الوجبات السريعة الأشهر في العالم، قد يحتوي على 710 وحدات حرارية، مقارنة مع طبق "سلطة قيصرية بالدجاج"، تم تناولها في أحد مطاعم السلطات والمشاوي، والذي قد يحتوي على 940 وحدة حرارية.

وسبق أن أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "برغر كينغ" في أميركا بطاطا مقلية أقل دسماً تحمل اسم "ساتيسفرايز"، وهي الأولى من نوعها، بحسب الشركة.

ومع 270 سعرة حرارية للعلبة الصغيرة، فإن هذه البطاطا الجديدة أقل دسامة بالثلث عن نظيراتها السابقات، وتضم 20% أقل من السعرات الحرارية مقارنة بالبطاطا العادية التي لا تزال متوافرة وتضم 340 سعرة حرارية.

ويستخدم في إعداد البطاطا الجديدة المكونات نفسها التي تستخدم في البطاطا العادية، ولكن الاختلاف هو في طريقة الإعداد التي تبقى سرية وتجعل البطاطا تمتص كمية أقل من الزيت.