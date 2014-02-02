بكتيريا لائحة المأكولات أكثر منها في كرسي الحمام

بينت دراسات حديثة أن أكثر الأماكن تجمعاً للبكتيريا في المطاعم هي المقاعد، وأكدت أن 70% منها تحوي أكثر من 15 نوعاً من البكتيريا الضارة منها الآي كولاي.

وتأتي في المرتبة الثانية لأكثر الأماكن تجمعاً للبكتيريا في المطاعم لائحة الطعام، حيث تبين أنها تحوي بكتيريا أكثر من كرسي الحمام.

وأبرز البكتيريا التي وجدت هي السلمونلا و الإي كولاي و بكتيريا أخرى قد تتسبب بأمراض عدة منها التهاب الحلق. كما أن زجاجتي الملح والفلفل تستخدمان بكثرة ونادراً ما تنظف لذلك تتكاثر فيها الجراثيم.

وشدد الخبراء على البكتيريا التي تحملها شرائح الليمون التي تقدم في كوب الماء، وذلك لأن نادرا ما ينظف الليمون قبل تقطيعه، وسرعان ما تنتقل البكتيريا من تلك الشرائح إلى الماء ومنه إلى الجسم مباشرة.

ولذلك ينصح الخبراء بغسل اليدين قبل الأكل ولكن بعد اختيار الطعام، أو يمكن الاستعانة بالمناديل المعقمة لمسح اليدين.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن مكعبات الثلج التي تُقدم في المطاعم مع المشروبات الغازية والعصائر تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الضارة.