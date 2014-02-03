الاستمتاع بالحياة يطيل العمر ويبعد الشيخوخة

قال علماء بريطانيون إنهم وجدوا طريقة سهلة جداً لإطالة الحياة، وهي بكل بساطة الاستمتاع بها.

وأفاد موقع يوريك أليرت "Yorick Alert" الطبي الأميركي بأن دراسة أعدها باحثون من جامعة "معهد لندن" البريطانية وجدت أن الذين يستمتعون بحياتهم يتمتعون بوظائف جسدية أفضل خلال نشاطاتهم اليومية ويحافظون، فيما هم يشيخون، على وتيرة مشي أسرع من الذين لا يستمتعون في حياتهم.

وتبين في الدراسة، التي استمرت ثمانية أعوام، وشملت 3199 رجلاً وامرأة يبلغون من العمر 60 عاماً وأكثر، يعيشون في إنجلترا، أن علامات تراجع القدرات الجسدية التي تترافق مع الشيخوخة تأتي بوتيرة أبطأ لدى المسنين الأكثر سعادة والذين يستمتعون بحياتهم أكثر.