ألوان سيارات إسعاف دبي تحدد درجة خطورة المرض

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات جديدة بألوان خاصة بهدف تعريف المارة والسائقين بدرجة خطورة حالة المريض لإفساح المجال له، لتكون هذه الفكرة الأولى من نوعها في العالم.

وتم تقسيم الألوان إلى أربع درجات، تتراوح خطورتها من شديد الخطورة إلى ما دون ذلك، حيث يعني اللون الأحمر العناية الفائقة، أي خطر على حياة المريض، وبالتالي يتم تعريف السائقين أن هناك مريضاً بحاجة إلى المساعدة، مما يتطلب منهم إفساح المجال للسيارة دونما إبطاء، لأن حياة المريض وسرعة الاستجابة في العلاج تقاس عادة بالدقائق.

فيما تم تخصيص اللون الزهري لنقل الحوامل، والأخضر الغامق للسيارات المخصصة لذوي الأوزان الثقيلة 400 كيلوغرام وما فوق، والأخضر الفاتح للسيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، واللون الأزرق لسيارات الإسعاف العامة.

وفي خطوة إضافية، قامت المؤسسة برسم صور تعبيرية على الجهة اليمنى واليسرى لكل سيارة من السيارات، حيث حملت سيارة العناية الفائقة صورة على شكل قلب للدلالة على أن السيارة تقل مريضاً بالقلب، والزهري صورة لأم تحمل جنينها، والأخضر الفاتح صورة ترمز لذوي الإعاقة، والأخضر الغامق للأوزان، والسيارات الزرقاء هي سيارات عامة.