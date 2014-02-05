وجبة الفطور تساعد على تقليل الوزن

شددت دراسات عدة على أهمية تناول وجبة الفطور كونها أهم وجبة في اليوم، وتناولها يعزز الخصوبة لدى السيدات كما قد يقي من السمنة والسكري.

وعدم تناول وجبة الفطور قد يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام الغني بالسعرات الحرارية في وقت لاحق من النهار.

وفي دراسة حديثة تبين أن هناك رابطاً بين الإصابة بمتلازمة الأيض لدى مجموعة من البالغين وعدم تناولهم وجبة الفطور في مرحلة الطفولة.

أما متلازمة الأيض فهي مصطلح لمجموعة من الأعراض المرتبطة بمشاكل صحية عدة منها أمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية.

ومن يعاني من هذه المتلازمة عادة ما يكون محيط خصره عريضاً بسبب تراكم الدهون. كما يكون مستوى الكوليسترول وضغط الدم مرتفعان لديه.

ونُشرت الدراسة في مجلة الصحة العامة والتغذية وتبين في نتائجها أن الأطفال الذين أهملوا وجبة الفطور كانوا عرضة للإصابة بمتلازمة الأيض في مرحلة البلوغ بنسبة 68%.

وبحسب خبراء التغذية فإن الوجبة المثالية لفطور الصحي تتكون من حبوب الشوفان مع الحليب كونها غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة البطيئة الهضم، ويمكن إضافة لها الفواكه والمكسرات.