وسيلة حديثة تكافح الصلع وتجعل الشعر ينمو من جديد

لم يعد زرع الشعر الوسيلة الوحيدة لمعالجة الصلع فقد تمكن العلماء والباحثون من جعل الشعر ينمو من جديد من خلال زرع خلايا صغيرة جداً. وقد اختبرت تقنية زرع البصيلات تلك، بحسب ما أوردت "الديلي ميل" البريطانية، لدى الحيوانات أولاً، وها هي الآن تطبق على الإنسان.

توجد تلك الخلايا الصغيرة المسماة الحليمات الجلدية في قعر بصيلات الشعر عادة، تحت الجلد حيث منبت الشعرة. وهي التي تغذي البصيلة وتجعل الشعر ينمو. وتتضمن تلك التقنية الجديدة، أخذ تلك الخلايا من الواهب، وزرعها في المختبر أولاً لنقلها بعد ذلك إلى رأس المريض المعالج.

يذكر أن تلك التقنية تعد بديلاً عن زرع الشعر، من خلال زرع خلايا في بصيلات الرأس. ما يجعل الشعر ينمو من جديد بشكل طبيعي.

لا شك أن اختبار كهذا، قد يفرح العديد من الرجال والنساء المصابين بالصلع، لا سيما إذا علمنا أن الصلع يصيب ما يقارب 5.6 مليون رجل حول العالم، وفي أي مرحلة من العمر.