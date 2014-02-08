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بريطانية تعرف لذة النوم العميق بسبب نظارة طبية

المصدر: دبي – (ترجمة) العربية.نت
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بعد سنوات من الأرق والحرمان من الراحة، عرفت بيني بالمر لذة النوم العميق بسبب نظارة طبية خاصة ترسل إشارات ضوئية تنظم النوم.

عانت بيني بالمر (29 عاما) من الأرق طوال حيتها، ولم تكن تستطيع النوم لأكثر من ساعتين أو ثلاث على الأكثر.

ومنذ أن حصلت بالمر على النظارة التي تحمل اسم (Re-Timer) شعرت بالتحول تدريجياً خلال 6 أشهر، وهي الآن تنام بشكل طبيعي، وتمارس عملها بنشاط وحيوية أكبر.

النظارة ترسل إضاءة متقطعة تشبه الأضواء الطبيعية إلى داخل العينين، تعمل على مساعدة الساعة البيولوجية على الانتظام والنوم بشكل طبيعي خلال الليل.

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#نوم, #نظارة طبية, #الليل, #الأرق

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