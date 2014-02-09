دهون منطقة البطن مقياس لصحة الرجل العامة

أشارت دراسة دنماركية حديثة إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن عند كبار السن من الرجال أكثر خطورة على صحتهم العامة من انخفاض مستوى هرمون الذكورة (التيستوستيرون)، وفي حين أكد باحثون على ارتباط السُمنة بانخفاض تركيز الهرمون الذكري إلا أنه من الواضح أن كلا العاملين يُشكلان خطراً على صحة الرجل.

وحسب ما نشرته صحيفة "الرياض"، فإن الدراسة التي تم إجراؤها في جامعة أودنسي وتم نشرها الشهر الماضي في مجلة (Age and Ageing) العمر والشيخوخة، شملت 598 رجلاً دنماركياً تتراوح أعمارهم بين 60 – 74 عاماً قاموا على تعبئة استبيان لقياس الصحة العامة وتضمن السؤال عن ممارسة النشاط الفيزيائي، الألم، النشاط الاجتماعي، والصحة العقلية والعاطفية، كما تم حساب كتلة الدهون في الجسم ومنها دهون المعدة، كما تم قياس تركيز هرمون التيستوستيرون.

وثبت بعد تحليل نتائج الاستبيان ارتباط محيط خصر الرجال المُشاركين بصحتهم العامة وجودة الحياة أكثر من تركيز هرمون التيستوستيرون الذي ارتبط بشكل طفيف بمستوى الصحة العامة.

هذه الدراسة تؤكد أهمية المحافظة على الوزن الصحي خاصة تراكم الدهون في منطقة البطن، مما يعزز الصحة العامة ويزيد من مستويات هرمون التيستوستيرون عند الرجال.