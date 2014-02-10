الجري يقلل الرغبة في أكل الوجبات السريعة

يبدو سبب اعتداد العدائين بأنفسهم، على الأرجح، أن الطعام الصحي يدخل في نظامهم الغذائي، حسبما قالت صحيفة "هاف بوست لايف ستايل".

ويقول العلماء إن الركض يساعد على تخفيف الرغبة بتناول الأطعمة غير الصحية مثل البيتزا والبرغر والكعك، واستخدم خبراء التغذية في جامعة أبردين تقنية تصوير الدماغ لمحاولة الوصول لصلة الوصل بين ممارسة الرياضة والشهية.

وخلال الدراسة التي أجريت، ظهر أن المشاركين في التجربة كانوا ميالين للخيارات الصحية مثل الفواكه والخضار بعد أن مارسوا الركض السريع لمدة ساعة.

ومن المأمول أن تساعد نتائج هذه الدراسة في فهم كيفية علاج السمنة عبر هذا النوع من التمارين الرياضية.

يقول الدكتور دانييل كاربتري، من معهد التغذية والصحة في جامعة روث، ( الهدف الرئيس من هذه الأبحاث هو دراسة استجابة الدماغ للأغذية ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة بعد الخضوع لتمارين مكثفة، وكان تركيزنا منصبا على منطقة من الدماغ تسمى insula "العزل" يشار إليها باسم "قشرة الذوق الأولية"، حيث يزداد نشاط هذه المنطقة عند توقع الطعام أو تناوله باستمتاع).

تم الطلب من 15 رجلا أن يقوموا بالجري السريع لمدة ساعة، ثم تم إخضاعهم فورا لعملية تصوير شعاعي لأدمغتهم مع عرض عدة صور لأنواع مختلفة من الطعام، ثم أعيدت نفس التجربة، لكن بعد مرور ساعة على التمرين.

يقول الدكتور كاربتري عن نتائج التجربة السابقة: "أظهرت التجربة أن النشاط في منطقة insula انخفض عند النظر لصور الأغذية ذات السعرات المرتفعة كالبيتزا والبرغر والدونات، في حالة عرض الصور مباشرة بعد التمرين، بينما ازداد نشاطها لرؤية الأغذية منخفضة السعرات مثل التفاح الفراولة الجزر والعنب".

ويتابع "طلبنا من المتطوعين تقييم مستويات الجوع وأخذ عينات من الدم لدراسة الهرمونات المسؤولة عن تحفيز الشهية وتثبيطها، وتبين أنه بعد الجري نقص إحساس المتطوع بالجوع، حيث إن الهرمون المسؤول عن تحفيز الشهية انخفضت مستوياته فيما ارتفعت مستويات الهرمون المسؤول عن تثبيط الشهية".

الدكتور كابتري يعلل نتائج الأبحاث السابقة والمنشورة في "المجلة الأميركية للتغذية السريرية" بأنها على علاقة بحالة العطش الشديد عقب ممارسة الجري، مما يؤدي بالجسم لتفضيل الأغذية ذات السعرات الحرارية الأقل لاحتوائها على كمية أعلى من الماء.

وأضاف أن هناك حاجة لدراسات مماثلة، لمساعدة الناس الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لاستكشاف كيف يمكن استخدام وصلة بين نشاط الدماغ وممارسة التمارين الرياضية لتطوير المشورة لفقدان الوزن بشكل صحي.