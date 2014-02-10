عقار جديد لسرطان البنكرياس في بريطانيا

صرحت بريطانيا بتداول عقار جديد يعالج سرطان البنكرياس، وذلك بعد أن أثبت العقار فاعليته بعدما أعطي لمرضى سرطان البنكرياس بالمشاركة مع العلاج الكيميائي المعتاد.

وبتطبيق هذا العلاج ارتفعت نسبة البقاء على قيد الحياة للمصابين من 6 أشهر إلى 8، وفي سنة واحدة ارتفعت النسبة بين 22% إلى 35%، وتضاعفت في عامين من 4% إلى 9%، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها مجلة نيوإنغلاند الطبية في العام الماضي.

وأجازت بريطانيا تداول العقار للمصابين لكن على نفقتهم الخاصة من خلال عيادات خاصة، أي أنه غير مشمول بنظام التأمين، حيث تبلغ كلفة الدواء المسمى "أبراكسبن" حوالي 600 يورو.

ويعتبر سرطان البنكرياس واحداً من أخطر السرطانات التي تسبب الوفاة، فقد تسبب بموت 80% من أصل 8500 شخص أصيبوا في بريطانيا خلال سنة، وأودى هذا المرض بحياة الكثير من النجوم منهم نجم هوليوود باتريك سويزي.



وقال أليكس فورد، الرئيس التنفيذي لجمعية سرطان البنكرياس في بريطانيا: "هناك خيارات قليلة متاحة للمرضى، ونريد الوصول إلى علاجات جديدة وفعالة مثل الأبراكسبن".