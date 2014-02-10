نقص الحديد يسبب الشعور بالتعب والخمول

يعاني 9% من النساء من نقص الحديد الذي يلعب دوراً أساسياً في إنتاج هيموجلوبين الدم المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الجسم، وأغلبهن يجهلن أعراض هذا النقص.

وأبرز علامات نقص الحديد هي بسيطة ومن الصعب ملاحظتها، كالشعور بالتعب والخمول من دون القيام بجهد معين، ونقص الحديد قد يسبب ضعفاً في التركيز وضيقا في التنفس.

ومستوى الحديد في الجسم قد يسبب انخفاضاً في مستوى الأوكسجين مما يؤدي إلى تساقط الشعر وتلف الأظفار، وشحوب في لون الوجه، ومن الأسباب الرئيسية لنقص الحديد سوء التغذية.

وأبرز الأطعمة التي تحتوي على الحديد هي الحبوب الكاملة كالأرز والشوفان، والبقوليات كالفول والعدس، وأنواع المكسرات كالجوز واللوز، وثمار البحر كالروبيان.

وينصح الخبراء باكتساب الحديد من مصادره الطبيعية والابتعاد عن تناول مكملات الحديد إلا بعد استشارة الطبيب.