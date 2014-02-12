أول إصابة بشلل الأطفال في كابل منذ 2001

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان عن اكتشاف أول إصابة بشلل الأطفال في العاصمة كابل منذ 2001 لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وتنتمي الطفلة التي تدعى سكينة إلى قبيلة بدوية تتنقل بحرية في معظم الأقاليم في أفغانستان، وكانت أسرتها تعيش في حي القصبة شرق كابل.

ودشنت الوزارة حملة في المنطقة مدتها ثلاثة أيام لتطعيم جميع الأطفال تحت سن خمس سنوات.

وقال كانشكا باكتش، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة: "بعد الفحص أصبح من الواضح أنها حالة إصابة بشلل الأطفال".

وأضاف باكتش أن أسرة الطفلة تحركت بحرية بين أفغانستان وباكستان، وربما يكون المرض قد انتقل إليها في باكستان.

وسجلت 13 إصابة بشلل الأطفال في أفغانستان العام الماضي، لكن 12 من المصابين انتقل إليهم الفيروس في بيشاور شمال غرب باكستان.

ونقلت سكينة إلى باكستان لتلقي العلاج، ولم تكتشف حالات أخرى في كابل.