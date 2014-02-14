الرجال معرضون للموت بالسرطان بـ 50% أكثر من النساء

كشفت إحصائية عالمية جديدة أن الرجال معرضون للموت بمرض السرطان أكثر من النساء بنسبة 50%. وأشارت المعلومات الصادرة عن مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أن أكثر من 4.6 مليون رجل حول العالم يموتون من هذا المرض الخبيث كل عام، بواقع 126 رجلاً لكل 100 ألف رجل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، فإن حوالي 3.4 مليون سيدة تفقد حياتها بسبب السرطان كل عام، بواقع 82 لكل 100 ألف سيدة.

وذكرت الإحصائية أن مناطق وسط وشرق أوروبا هي من أكثر المناطق التي يتعرض فيها الرجال للموت جراء مرض السرطان، أكثر من النساء. أما في شرق إفريقيا، فتكون النساء أكثر عرضة للموت من السرطان بالمقارنة بالرجال.

أما في بريطانيا، فالوضع يختلف بعض الشيء، فقد ثبت أن الرجال يتعرضون للموت من الأورام السرطانية بنسبة 30% أكثر من النساء. فهناك حوالي 126.05 حالة وفاة تسجل في بريطانيا سنوياً من السرطان لكل 100 ألف رجل، بالمقارنة بحوالي 97.28 حالة وفاة لكل 100 ألف سيدة.

وتعد سرطانات الرئة والكبد والمعدة والأمعاء هي أكثر الأورام السرطانية شيوعاً في العالم، حيث إنها تتسبب في أكثر من نصف حالات الوفاة حول العالم. ويصاب حوالي 14 مليون شخص بالسرطان سنوياً حول العالم، بحسب الأرقام التي كشف عنها معهد أبحاث السرطان البريطاني.

يذكر أن السرطان يمثل حوالي 16% من أسباب الوفاة حول العالم، ويعد التدخين من أبرز الأسباب المؤدية لمرض السرطان، حيث إنه أودى بحياة حوالي 100 مليون شخص حول العالم خلال القرن الماضي، ومن المتوقع أن يقتل أكثر من مليار شخص في القرن الحالي.

