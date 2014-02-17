الإكثار من تناول الزنك قد يتسبب في التهاب المفاصل

كشفت دراسة كورية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة جوانجو للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطعمة الغنية بالزنك، مثل المأكولات البحرية والكاكاو والدجاج قد تتسبب في الإصابة بالتهابات المفاصل المؤلمة، وهو أمر خطير للغاية.

وأضاف الباحثون في دراستهم، والتي نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عمليات معالجة الزنك داخل مفاصل جسم الإنسان والتغيرات التي تحدث له خلال استخلاصه وتنظيم مستوياته بالغضاريف، والتي يختص بها أنزيم "ZIP8" قد تتسبب في تدمير وتلف الغضاريف التي تغطى نهايات العظام وتفصل بينهما، وترفع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي "osteoarthritis"، أحد أكثر أمراض التهابات المفاصل شيوعاً، ويتسبب في إصابتها بالآلام والانتفاخ والتصلب.

وأكد الباحثون أن الحد من مستويات الزنك داخل المفاصل قد يمثل استراتيجية جديدة لتطوير جيل مبتكر من العلاجات المضادة لمرض التهابات المفاصل العظمى، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.