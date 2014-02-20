خبراء الصحة يحذرون من الإفراط في تناول العصير

حذرت دراسة حديثة مرضى السكري، ومن يتبع حمية غذائية من الإفراط في تناول عصير الفواكه، كونه غنياً بالسكر والسعرات الحرارية، فمحتوى هذه المشروبات من السكر قد يضاهي ما تحتويه المشروبات الغازية، أو حتى قطعة من الشوكولا.

وثبت أن كوباً من عصير التفاح مثلا "يحتوي على 110 سعرات حرارية و26 غراماً من السكر، في حين تفاحة واحدة تحتوي على 50 سعرة فقط، فضلا "عن احتوائها على كمية كبيرة من الألياف".

وتبين في الدراسة أنه من المفضل تجنب تناول عصير العنب، كونه الأكثر احتواء على السكر، فكوب واحد منه يحتوي على مئة وستين سعرة.

وراقب الباحثون في الدراسة مجموعة من الأشخاص قاموا بتناول عصير العنب بشكل يومي لمدة ثلاثة أشهر، ولاحظوا بعدها ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأنسولين لديهم واتساع في عرض خصرهم، ولكن هناك أنواعاً من العصائر قد تكون أفضل من غيرها، كعصير الرّمان الذي يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تقي من السرطان، وعصير التوت الغني بفيتامين سي، الذي يقوي جهاز المناعة.

وتنصح الدراسة باستبدال عصير الفواكه بعصير الخضار، كونه أقل احتواء على السعرات الحرارية وغنياً بالمواد الغذائية، فكوب من عصير الطماطم يحتوي على أربعين سعرة حرارية مقارنة بمئة وعشرين سعرة لعصير البرتقال.

ولا بد أن يكتفي المرء بكوب واحد من عصير الفواكه في اليوم والابتعاد عن العصائر المعلبة.