اكتشاف 13 جيناً مسبباً لأعنف أنواع سرطان البروستات

أعلن العلماء البريطانيون عن اكتشافهم مجموعة تتكون من 13 جيناً وراثياً مسبباً لأعنف أنواع سرطان البروستات لدى الرجال، مما قد يساعد مستقبلاً في تفادي تلك الأورام المميتة.

وقد اختبر العلماء عينات دم لـ191 رجلاً مصاباً بالمرض، والذين لديهم أقرباء مصابون بنفس المرض أيضاً. واكتشفوا أن بعض الرجال لديهم خريطة جينية متشابهة وكلهم مصابون بأعنف أنواع سرطان البروستات، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة.

ويؤمل من الاكتشاف الجديد أن يتم فحص الرجال دورياً، بنفس الطريقة التي يتم فحص النساء بها لاكتشاف سرطان الثدي، عن طريق الأشعة، حتى يتم اكتشاف أي تحور في الورم ومن ثم تشخيصه وعلاجه.

يذكر أنه لا توجد أي طريقة حتى الآن للكشف بالأشعة عن أشرس أنواع سرطان البروستات، المعروف باسم "النمر "(tiger)، والذي يؤدي إلى الوفاة السريعة، بالمقارنة بالأنواع الأخرى من سرطان البروستات والتي تنمو ببطء ويمكن تتبعها.

إلا أنه عند اكتشاف وجود الـ13 جيناً المسببة لأخبث أنواع سرطان البروستات لدى الرجل، فسيتمكن العلماء من إحداث ثورة في طرق علاج هذا المرض المنتشر بين الرجال.

يذكر أن حوالي 40 ألف رجل يتم تشخيص حالاتهم بسرطان البروستات كل عام في بريطانيا وحدها.