اكتشاف يرقات ذبابة فاكهة في أذن امرأة تايوانية

يقول أطباء إن سماعة طبية ربما تكون قد نقلت يرقات ذبابة الفاكهة في أذن امرأة تايوانية تبلغ من العمر 48 عاماً.

وأوضح الأطباء في مستشفى تري سرفيس العام في تايبه أن المرأة قامت بزيارة المستشفى قبل عام لإجراء فحص روتيني شكت فيه من أنها تعاني من ألم مزمن في أذنها اليسرى فقط خلف السماعة الطبية مباشرة.

وبعد مزيد من الفحوص اكتشف الأطباء وجود اليرقات الحية في قناة أذن المرأة.

وأوضح الدكتور شي شنغ بين، الذي أشرف على إزالة يرقات ذبابة الفاكهة من أذن المرأة، كيف وصلت اليرقات إلى قناة أذنها.

وقال: "أحيانا عندما نضع الفواكه والخضراوات على مائدة الطعام تزحف اليرقات حولها ثم تبحث عن مواد غذائية جديدة وبيئة جديدة لتزحف إليها. لذلك من الممكن أن تكون قفزت في سماعة الأذن الطبية للمريضة. ومن ثم وضعت هذه المرأة السماعة في أذنها حاملة اليرقات معها.

ونتيجة لذلك أصبحت هذه السماعة وسيطاً ناقلاً لليرقات إلى أذنها.

وأوضح شي أن عدم قيام المريضة بغسل السماعة الطبية على أساس منتظم جعل قناة الأذن بيئة مناسبة لنمو اليرقات.

وأضاف شي أنه تم استخدام نوع من المخدر لإغراق اليرقات وإزالتها في نهاية الأمر، وبعد إزالة اليرقات، وبعلاج واحد التأمت أذن المريضة في غضون أسابيع.