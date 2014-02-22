حملة تلقيح دولية ضد الكوليرا في جنوب السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن بدء حملة تلقيح ضد الكوليرا في المخيمات في جنوب السودان، حيث تسببت المواجهات بنزوح نحو 900 ألف شخص.

وأوضحت الوكالة الأممية في بيان أنه سيتم في البداية تلقيح حوالي 94 ألف شخص في مخيم مينكامان، و43 ألفاً آخرين في مخيمات جوبا.

وانطلقت العملية، اليوم السبت، بالتعاون مع حكومة جنوب السودان ومع المنظمتين الإنسانيتين "أطباء بلا حدود" و"ميدير".

ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر 2013 معارك بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير، والمتمردين بقيادة رياك مشار، وأسفرت المواجهات حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى، ونزوح نحو 900 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "على الرغم من عدم انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحاضر، فإن الأشخاص النازحين بسبب النزاع الأخير يواجهون خطر الإصابة في الواقع بسبب الظروف الصحية السيئة وحالة الاكتظاظ في المخيمات".

ويتوجب إعطاء اللقاح على جرعتين بفارق 14 يوماً بينهما ليكون ناجعاً.

واختيرت مخيمات مينكامان في منطقة أوريال وجوبا "بسبب استقرار الوضع نسبياً وسهولة الوصول إلى هذه الأماكن"، على ما قال المسؤول في منظمة الصحة العالمية في جنوب السودان، الدكتور عبد الناصر أبوبكر.

وأوضح المسؤول أن الحملة ستتسع لتشمل مخيمات أخرى.

والكوليرا مرض معوي معدٍ، من أعراضه الإسهال الشديد، ويتسبب بحالة اجتفاف، وقد يؤدي إلى الموت إن لم تتم معالجته بسرعة.

والأشخاص الذين تكون حصانتهم ضعيفة، مثل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، أو الأشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز)، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الموت في حال إصابتهم بالكوليرا.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة كوليرا في الإجمال كل سنة في العالم، يتوفى منهم ما يتراوح من 100 ألف إلى 120 ألفاً.