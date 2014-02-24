تحديد نوع السمنة يساعد البدناء في تخفيف الوزن

وضعت كاتبة بريطانية تصنيفاً نادراً للسمنة، حيث قسمتها إلى ستة أنواع، وربطت كل واحد منها باسم حيوان محدد، وقالت إن قدرة البدناء على تحديد نوع السمنة التي يعانون منها تجعلهم أكثر قدرة على تخفيف أوزانهم.

ووزعت الباحثة المتخصصة في الشؤون الصحية لويس غراهام، السمنة إلى ستة أنواع وأطلقت على كل واحد منها اسم حيوان، لتصل إلى ستة تصنيفات، هي: الدب، القطة، الخنزير، النعامة، الكلب، القرد.

وشرحت غراهام، في مقال خاص بجريدة "هافنغتون بوست"، التفاصيل المتعلقة بكل نوع والأعراض الخاصة به.

وقالت: "إن هذه الأنواع الستة تسلط الضوء على العلاقة بين الشخص السمين والطعام"، مشيرة إلى أن من يرغب في تخسيس وزنه فإن عليه أن يجد نفسه في أي واحد من هذه الأصناف الستة:

- الدب: في الشتاء تجد صعوبة بمغادرة السرير، وكل ما تريده هو فقط التقلب والعودة إلى النوم، ومن النادر أن تفكر في حجمك، كما أنك لا ترغب في تنظيم طعامك ما لم تقم زوجتك، أو يقم زوجك بإجبارك على ذلك.

- القطة: أنت تكره المفاجآت الخارجة عن المألوف، أنت تعرف ما هو الطعام الذي تحبه، وتحب أن تأكل الطعام الذي تعرفه، وعندما تذهب لتناول طعامك في الخارج، دوما تطلب الطبق ذاته، وتأكل نفس الطعام ولا ترغب بتجريب أنواع جديدة. ليس لديك أي نية لتغيير عاداتك حتى لو اضطررت للبقاء سميناً.

- الخنزير: جزء من اسمك يجلب لك السخرية، وخلال جلسة واحدة تلتهم 100 غرام من الشوكولاتة، تحب البوفيهات المفتوحة التي يتاح لك أن تأكل فيها بلا حدود، ولا شيء أفضل منها بالنسبة إليك، أما طعامك المفضل فهو الذي يحتوي على نسب عالية من السكر والدهون.

- النعامة: أنت تنهي طعامك قبل أن يكون رفاقك قد بدأوا الأكل. دائماً ما تسلم الطبق فارغاً ونظيفاً بعد التهام ما فيه، عندما تتسوق تكون العربة ممتلئة، وغالباً ما تملأها بالشيبس والحلوى والمأكولات الخفيفة التي تصلح لليوم كله، وفي الليل تشن غارة على الثلاجة لالتهام ما فيها.

- الكلب: ليس لديك أي فكرة عمّا تأكل ولا الكمية التي تتناولها. وعندما تذهب لشراء الأكل تشتري كميات كبيرة، العلب الصغيرة والعلب الكبيرة تغريك عند الشراء وتجدها في عربة التسوق الخاصة بك. تتجاهل الإرشادات الموجودة على علب الطعام، فعندما تشتري علبة طعام جاهز مكتوب عليها أنها لثلاث أشخاص تأكلها لوحدك، وعندما تذهب إلى مطعم تختار الأكل الأكثر دسماً.

- القرد: أنت خارج منطقة الراحة أو لديك بعض المشاكل مع زوجتك أو أطفالك، تأكل الوجبات الخفيفة لكن الدسمة، وتحب الموز الحلو.

وبحسب الباحثة البريطانية غراهام، فإن على كل شخص تحديد نوع السمنة التي يعاني منها ليبدأ على الفور بعملية التخسيس، حيث إن معرفة نفسك، والاعتراف بطباعك يجعلك قادراً على التخلي عن هذه الصفات التي تدعم السمنة.

وتوصي الباحثة من يرغب في تخسيس وزنه أن يبتعد عن تناول المشروبات الكحولية، والوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة (snacks)، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية، والعصائر، واستبدال كل هذه الأشياء بثلاث وجبات يومية رئيسية غنية بالبروتينات، ولا تتضمن الكثير من السكر والدهون.