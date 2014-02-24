تنظيف الأسنان يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل

خلص العلماء إلى أن المواظبة على تنظيف الأسنان جيداً يساعد في الوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل.

وكشفت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" عن صلة وثيقة بين البكتيريا المسببة لأمراض اللثة والإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث ثبت أن هذه البكتيريا تفرز إنزيماً يتفاعل مع البقايا من بروتينات معينة، الأمر الذي يتطور فيما بعد إلى تآكل الغضاريف.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لويزفيل في مدرسة طب الأسنان في ولاية كنتاكي الأميركية، أن جسم الإنسان يعتبر هذه البروتينات دخيلة، الأمر الذي يستنفر له جهاز المناعة.

وشددت الدراسة على أن الأشخاص الذين أصيبوا بالتهابات في اللثة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالروماتويد أي التهاب المفاصل المزمن المسؤول عن تآكل غضاريف العظام.

وأكد الباحث الدكتور جان بوتمبا أنه "رغم ثبوت العلاقة الآلية بين بكتيريا PAD اللثوية والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن هذا الاستنتاج يفتح آفاقا جديدة ينبغي أن يتم التحقق منها بمزيد من البحث".