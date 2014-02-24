البدينات يمارسن ساعة واحدة من الرياضة سنوياً

كشفت دراسة حديثة أن النساء البدينات يمارسن ساعة واحدة فقط من الرياضة في السنة، والرجال الذين يعانون من السمنة يمارسون أقل من أربعة ساعات من الرياضة في المدة نفسها، في حين أن المدة التي ينصح بها الخبراء هي ثلاثون دقيقة من الرياضة خمسة أيام في الأسبوع، وذلك لتجنب الإصابة بالسمنة التي ما زالت متفشية، فأكثر من 200 مليون رجل و300 مليون امرأة يعانون من السمنة في العالم.

وفي السعودية تشير الأرقام إلى إصابة 25% من النساء و14% من الرجال بالسمنة.

وربطت دراسة أخرى بين السمنة لدى النساء و الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان وكسور الورك، حيث ارتفعت نسبة الإصابات مع ارتفاع نسبة السمنة لدى النساء فوق سن الأربعين.

فبعد مراقبة أكثر من ثلاثين ألف امرأة يعانين من السمنة، تبين أن 23% أصبن بأحد الأمراض المزمنة،

18% أصبن بعجز جسدي و15% لم يكملن الخامسة والثمانين من العمر، لذلك شدد الخبراء على ضرورة الحد من الإصابات بالسمنة، ويبدأ ذلك بتغيير نمط الحياة وزيادة النشاط البدني.