النظام الغذائي المتوازن قد يقي من سرطان الأمعاء

يعرف سرطان الأمعاء بعدة أسماء، منها سرطان القولون وكذلك السرطان الشرجي، ويعد رابع أنواع السرطانات المنتشرة ببريطانيا، بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان البروستات. ويصيب سرطان الأمعاء أكثر من 41600 شخص كل عام ببريطانيا وحدها، وعادة ما يصيب الرجال أكثر من النساء.

ويصيب سرطان الأمعاء الأشخاص فوق سن الـ65، إلا أنه من النوع البطيء من حيث التطور والنمو، حيث يمكنه التطور ببطء على مدار 10 سنوات، قبل أن يبدأ بالانتشار لأجزاء أخرى من الجسم.

ونقلت صحيفة "هافينغتون بوست" مؤخراً عن الدكتور بول زولينجر-ريد، قوله إنه إذا كان المريض لديه أقارب مصابين بالمرض، فسيكون أكثر عرضة للإصابة بنفس المرض، مضيفاً أن إصابة المريض بالسكري أو بالقرحة قد يزيد من فرص إصابته بسرطان الأمعاء أيضاً.

كذلك قال الدكتور زولينجر-ريد إن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، والمليئة باللحوم الحمراء والدهون، والتي تفتقر إلى الألياف والكالسيوم، قد تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالسمنة والتدخين وشرب كميات كبيرة من الكحول.

ونصح الدكتور زولينجر-ريد بأهمية الاعتماد على أنظمة غذائية غنية بالخضروات والفواكه والألياف، وتقليل الكميات المتناولة من اللحوم الحمراء والمصنعة، إضافة إلى ممارسة الرياضة بصفة دائمة.

