مليون رضيع يموتون سنويا خلال الـ24 ساعة بعد الولادة

يموت مليون رضيع كل سنة خلال الساعات الـ24 التي تلي ولادتهم، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن منظمة ""سايف ذي تشيلدرن"، التي دعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير للحد من هذه الوفيات التي يمكن تفاديها في أحيان كثيرة.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن وفيات الأطفال دون الخامسة قد انخفضت إلى النصف تقريباً في أنحاء العالم أجمع منذ العام 1990 (6.6 مليون في مقابل 12.6 مليون)، لكنها ذكرت بـ"قلة الأهمية التي تولى لمكافحة المخاطر الفتاكة التي تواجه المواليد عند الولادة أو خلال شهرهم الأول".

وكشف التقرير عن وفاة 2.9 مليون مولود خلال الأيام الـ28 التي تلت ولادتهم في العام 2012، من بينهم مليون مولود توفوا خلال الساعات الـ24 التي تلت ولادتهم.

وتعزى هذه الوفيات بغالبيتها إلى الولادات السابقة لأوانها، والمضاعفات والالتهابات خلال الولادة، بحسب "سايف ذي تشيلدرن"، التي اعتبرت أنه كان من الممكن تفادي نصف تلك الوفيات تقريباً بفضل رعاية مناسبة للأم ومولودها.

وجاء في التقرير أن "هذا الوضع مؤسف وغير مقبول، لا سيما أنه تم العام الماضي إحصاء 1.2 مليون حالة وفاة مأساوية إضافية من جراء توقف قلب الجنين. وفي حالات كثيرة، كان من الممكن إنقاذ الأرواح المهددة بفضل عمليات بسيطة".

وطلبت المنظمة من الحكومات تأمين الأدوات الطبية اللازمة وطاقم متخصص لكل عملية ولادة، وذلك بحلول العام 2025.