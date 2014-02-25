10 محاضرين عالميين في ملتقى طب الأسنان بـ"أم القرى"

أعلن عميد كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، الدكتور محمد بياري، أن البرنامج العلمي لملتقى الابتكار في طب الأسنان، سيشمل أكثر من ٢٠ محاضرة لمتحدثين عالميين في مجال طب الأسنان.

وقال الدكتور بياري إن البرنامج سيركز على نقل التقنية الحيوية والابتكار، حيث يقدم المحاضرات أكثر من 10 متحدثين عالميين متخصصين في مجال طب الأسنان ونقل التقنية الحيوية، في الفترة من 16 إلى 17 مارس المقبل.

وأبان بياري أن المتحدثين سيكونون من الولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا والسعودية، إضافة إلى أكثر من ست ورش عمل ومسابقة للأبحاث العلمية المتميزة.

من جهته، أكد مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري عساس، رئيس ملتقى الابتكار في طب الأسنان، أن المؤتمر سيركز على تحقيق التعاون والتكامل مع الهيئات والشركات والمؤسسات العملية، وتشجيع إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام.

وسيصاحب الملتقى معرض به أكثر من ٣٠ شركة متخصصة في قطاع طب الأسنان والتقنيات المرافقة لعرض آخر منتجاتها الطبية والمعدات، وآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الصحي، إضافة إلى مجموعة من الفرق التطوعية النشطة في مجال التوعية الصحية وخدمة المجتمع.يذكر أن فندق هيلتون جدة سيستضيف فعاليات الملتقى الذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى خلال الفترة من ١٦ -١٧ مارس المقبل، ويعتبر الملتقى أول ملتقى طبي على مستوى الشرق الأوسط متخصص في نقل التقنية الحيوية والاقتصاد المعرفي في مجال طب الأسنان.

وتم تدشين الموقع الإلكتروني www.forum.uqudent.org لتزويد الراغبين بالتسجيل والمشاركة بآخر المستجدات حول الملتقى.