إنفلونزا الخنازير تصل إلى مستشار وزير العدل المصري

أعلنت قناة "المحور" المصرية الخاصة، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، إصابة مساعد وزير العدل المصري، المستشار أحمد السرجاني، و3 موظفين آخرين في الوزارة، بإنفلونزا الخنازير.

والمسؤول المصري المذكور هو الأبرز بين المواطنين المصريين الذين ضربهم الوباء خلال الشهور الأخيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس H1N1 المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير، في مصر، إلى 69 حالة وفاة، من بين 786 حالة إصابة مؤكدة، منذ ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة أنه تم منذ يوم الجمعة الماضي وحتى مساء الاثنين الماضي تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن حالات الوفاة التي تسجل في المدة المذكورة تتضمن حالات من الأسابيع السابقة.

وشددت الوزارة، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، الثلاثاء الماضي، أن جميع الحالات التي يتم تشخيصها تفحص عيناتها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، بالمعامل المرجعية لمنظمة الصحة العالمية.

ويلقي انتشار فيروس H1N1، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية كأحد فيروسات الإنفلونزا الموسمية، بظلاله المخيفة على معظم المصريين، مما دفع الحكومة إلى تأجيل استئناف الدراسة في مختلف المدارس والجامعات المصرية.