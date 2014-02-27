دراسة: الرضاعة الطبيعية تزيد من خطر الإصابة بالربو

كشفت دراسة حديثة أنه ربما يكون هناك نوع من المبالغة في إحصاء مزايا الرضاعة الطبيعية، حيث أجرت الدراسة المقارنة بين عدد من الأطفال تمت تغذيتهم بطرق مختلفة، فتبين أن الرضاعة الطبيعية لم تكن الأفضل بالنسبة لصحة هؤلاء الأطفال على المدى البعيد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء، عن الدكتورة سينثيا كولين، من جامعة أوهايو، قولها إن نتائج الدراسة قد تمنع حدوث شعور بالذنب لدى المرأة التي لا تستطيع أن ترضع طفلها طبيعياً.

فمن الأمور المعروفة أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من السمنة والحساسية والربو ومرض السكري، إلا أن أبحاث الدكتورة كولين قد أثبتت أن اللبن الطبيعي ليس أفضل من اللبن الصناعي.

فبحسب الدراسة، لم تمنع الرضاعة الطبيعية حدوث سمنة لدى بعض الأطفال، كما أنها لم تؤثر إيجاباً في دراستهم الأكاديمية، بل إنه في بعض الأحيان – بحسب الدراسة – أصبح الأطفال الذين تمت تغذيتهم بالرضاعة الطبيعية أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو، مقارنة بالأطفال الذين تم إرضاعهم باللبن الصناعي.

وتقول الدكتورة كولين: "أنا لا أقول إن الرضاعة الطبيعية ليست مفيدة، فهي تقوي المناعة لدى الرضع"، إلا أنها أكدت أن الرضاعة الطبيعية تعرض الطفل لخطر الإصابة بمرض الربو.

وأضافت: "يجب أن نكون واقعيين عندما نتحدث عن فوائد ومضار الرضاعة الطبيعية".