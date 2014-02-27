لون الطعام لا يلعب دوراً في تحديد قيمته الغذائية

يختار البعض الطعام الصحي استناداً إلى لونه، ويسود الاعتقاد بأن الطعام الأسمر كالسكر أو الخبز هو أفضل وصحي أكثر من الأبيض، لكن الأبحاث العلمية خلصت إلى أن لون الطعام لا يلعب أي دو في تحديد قيمته الغذائية.

ورغم أن استبدال الأرز الأبيض بالأسمر قد يكون اختياراً صائباً لمن يسعون إلى المحافظة على صحتهم، فإن اختيار البيض البني بدلاً من الأبيض ليس خياراً صائباً، إذ إن المحتوى واحد والفرق الوحيد بين النوعين هو لون القشرة.

وتظل القيمة الغذائية في البيض هي نفسها، سواء كان لونه أسمر أو بنياً، وكذلك الحال مع السكر، إذ إن استبدال السكر الأبيض بالأسمر ظناً أنه أقل ضرراً على الصحة هو اختيار خاطئ أيضاً، فالسكر الأسمر الذي يباع في الأسواق هو سكر أبيض يضاف إليه دبس السكر، فمرة جديدة لا يلعب لون الطعام دوراً في تحديد قيمته الغذائية.

أما الخبز الأسمر إن لم يصنع من حبوب كاملة فهو ليس إلا خبزاً أبيض ملوناً بصبغة بنية ليأخذ الشكل الأسمر، لذلك يجب التأكد جيداً من محتوى الخبز قبل شرائه.