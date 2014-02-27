مقعد لخنزير كسيح يفتح نافذة أمل للأطفال المعاقين

احتلت أخبار خنزير يطلق عليه "كريس باكون" صدر الصفحات الأولى في صحف الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عندما زود بمقعد متحرك بعد أن ولد بدون رجلين خلفيتين، فيما مثل مصدر إلهام للأطفال الذين يعانون من مشاكل مماثلة في مستشفى فرانسيسكان للأطفال في ماساتشوستس.

واحتفى الأطفال وكثير منهم يجلسون في مقاعد متحركة بضيفهم الذي يبلغ من العمر سنة واحدة.

وقال جون ناش رئيس مستشفى فرانسيسكان للأطفال: "إن يكون لدينا خنزير يشاركهم نفس التجربة، فمن المؤكد أنه سيكون وقتا مثيرا بالنسبة لهم".

وكان من المفترض أن يتم إعدام الخنزير بطريقة القتل الرحيم، لكن تم الإبقاء عليه في نهاية الأمر، ومنحه وسيلة أفضل للحياة.