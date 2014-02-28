احذروا انتشار القمل عبر التقاط الصور

يبدو أن مجرد التقاط صورة ما يحمل عدداً من المخاطر، منها انتقال القمل إلى رأسك، هذا على الأقل ما خلصت إليه استنتاجات الخبيرة الاسكتلندية مارسي مكويلين.

أما السبب، بحسب خبيرة القمل، فيعود إلى احتكاك الرؤوس بعضها ببعض، إذ غالباً ما يقترب الشخص من شخص آخر لالتقاط صورة ما، خصوصاً تلك المعروفة حالياً بـ Selfie أي الصورة الذاتية.

وتقول مكويلين، المتخصصة بخدمة إزالة القمل، بحسب ما نقلت عنها مجلة "التايم"، إن الطب شهد زيادة هائلة في انتشار القمل، لا سيما عند المراهقين هذه السنة، وهذا الأمر عادة ما يحدث عند الأطفال، لأنهم أكثر عرضة للاحتكاك، ولكن الآن نرى الكثير من المراهقين والكبار يأخذون صوراً ذاتية، حيث تحتك الرؤوس بعضها ببعض، ما يؤدي إلى انتشار القمل.

يذكر أن القمل هو عبارة عن حشرات صغيرة تعيش غالباً في رأس الإنسان وشعره وتتغذى من دمه.