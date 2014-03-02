سرطان القولون رابع مسبب للوفيات في الشرق الأوسط

يعتبر مرض سرطان القولون رابع أكبر مسبب للوفيات في منطقة الشرق الأوسط، ويحصد أكثر من 15 ألف إصابة سنوياً.

وتشير الإحصاءات الطبية إلى أن إصابة واحدة من أصل كل 20 بمرض سرطان القولون ناجمة عن أسباب وراثية، الأمر الذي يدلل على إمكانية تفادي المرض بالكشف المبكر.

وفي حديث للدكتور عبدالله علي الشرم استشاري أورام الجهاز الهضمي والقولون بمدينة الملك فهد الطبية لصباح العربية، أكد أن سرطان القولون والمستقيم أصبح السرطان الثاني في السعودية بزيادة سنوية بلغت 10%.

ووفقاً للإحصائيات فهناك 1000 حالة سنوياً للمرض بزيادة 10% كل سنة، وهذه نسبة مرتفعة جداً إذا قارنها بعقود ماضية، حيث كان سرطان القولون والمستقيم بالمرتبة 13 وليس بالمرتبة الثانية بالمجتمع.

وتوضح الدراسات أن سرطان القولون هو حالياً بالمرتبة الأولى عند الرجال والمرتبة الثالثة عند السيدات، حسب السجل السعودي للأورام، حيث يأتي في المرتبة الأولى عند السيدات سرطان الثدي.

وأضاف الدكتور الشرم أن هناك زيادة في نسبة الإصابة بهذا المرض في السعودية، ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سرطان القولون والمستقيم في السعودية عادات المجتمع التي تميل إلى الخمول والكسل، إضافة إلى التدخين، حيث إن نسبة المدخنين من الرجال 50% ومن السيدات 20%.

يذكر أن سرطان القولون والمستقيم يحدث في الغالب بعد سن الـ 50، بيد أنه قد يظهر قبل ذلك، وهو أكثر شيوعاً بين الرجال منه في النساء بنسبة بسيطة.