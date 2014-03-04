محاذير طبية من تفاعلات الأدوية مع الأطعمة والمشروبات

تتفاعل بعض الأدوية مع أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات، ما قد يؤثر على فاعليتها، لذلك أصدرت إدارة الغذاء والدواء لائحة تحتوي بعض الأطعمة التي تتفاعل مع أدوية معينة، منها عصير الجريب فروت الذي يتفاعل مع أدوية ضغط الدم وأدوية منع الحمل وأدوية الغدة الدرقية بالإضافة إلى الأدوية المضادة للحموضة.

كما تبين أيضا "أن الخضراوات ذات اللون الأخضر تتفاعل مع أدوية سيلان الدم، أما اللحوم المدخنة والأجبان المعتقة فتتفاعل مع أدوية الاكتئاب وأدوية علاج الباركنسون.

وعن أوقات تناول الأدوية، شدد الخبراء على تجنب تناول الأدوية على معدة فارغة خاصة المسكنات ومضادات الالتهاب لأنها تسبب تهيج المعدة.

كما نصحوا بتناول الدواء مع كوب من المياه وتجنب تناوله مع الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، والابتعاد عن تناول الفيتامينات والمعادن مع أدوية أخرى، وتجنب كسر الأقراص أو فتح الكبسولات وإضافتها إلى الطعام أو الماء، بالإضافة إلى تجنب خلط الدواء بالمشروبات الساخنة، والابتعاد عن تناول الأدوية مع المشروبات الكحولية.

كما شدد الخبراء على ضرورة قراءة الإرشادات قبل تناول الدواء واستشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامه.