معلومات المنتجات الغذائية تساعد على الاختيار الأصح

يشدد خبراء التغذية على ضرورة قراءة قائمة المعلومات الغذائية على المنتجات قبل شرائها، ويوجد خلف كل منتج غذائي جدول غني بالمعلومات يواجه البعض صعوبة في قراءته، في حين أن هذه المعلومات سهلة القراءة وتعد مهمة جداً.

وينصح خبراء التغذية بالبدء أولا بمعرفة حجم الحصة الواحدة في المنتج، وهو موجود في أول القائمة، فمنتج واحد قد يحتوي على أكثر من حصة وتقاس عادة بالغرام.

والمعلومات الغذائية التي تتبع في القائمة تكون عادة وفقا لكل حصة".

ويبين الجدول أيضا نسبة السعرات الحرارية في المنتج وهي تمثل الطاقة التي يتم استهلاكها وهذا الجزء من قائمة المعلومات الغذائية هو الأهم لمن يحافظون على وزن صحي.

ويعد المعدل المعتدل للسعرات الحرارية في حصة واحدة هو 100 سعرة حرارية، كما تحتوي القائمة أيضا على "نسبة الدهون والدهون المشبعة التي من الأفضل أن تكون نسبتها قليلة وألا تتعدى نسبة استهلاك الدهون 20 غراما يومياً.

كما يجب التركيز على نسبة الكوليسترول قبل استهلاك المنتج، فكمية الكوليسترول المستهلكة يوميا يجب ألا تتعدى الـ300 ميليغرام.

أما كمية الصوديوم المتناولة يوميا فيجب ألا تتعدى الـ2000 ميليغرام، إذ تعد هذه المواد الأكثر ضررا في القائمة والإفراط في استهلاكها مرتبط بالإصابة بأمراض عدة.

أما نسبة الكربوهيدرات في هذه القائمة فتدل على محتوى المنتج من الألياف والسكر.

وفي حين تعد هذه العناصر ضرورية للجسم، يجب التركيز على نسبة السكر الموجود في المنتج قبل تناوله إذ كثرته تضر بالصحة والالتزام بثلاثين غراما في اليوم كحد أقصى، أما البروتين فهو أساسي لتطوير الأنسجة وبناء العضلات، ولكن من المفضل اختيار البروتينات الخالية من الدهون.

وأخيرا في القائمة هناك نسبة الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، ويفضل اخيار المنتج الأكثر احتواء عليها، فالجدول الغذائي لكل منتج يحتوي على معلومات عدة وقراءة هذه المعلومات جيدا يساعد على اختيار الأطعمة الأفضل لصحة أفضل.