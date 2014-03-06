تحذيرات عالمية من الإكثار من تناول السكريات

حذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً من الإكثار من تناول السكريات، لما لها من أضرار خطيرة على صحة الإنسان، وقالت المنظمة الدولية إن ذلك يزيد من معدلات السمنة التي وصلت حالياً إلى نصف مليار شخص في العالم، وهي في ازدياد.

وتقضي التوصية الجديدة بضرورة عدم زيادة معدلات تناول السكريات في اليوم عن 5%، إذ نبهت إلى أهمية عدم تناول البالغين أكثر من ست ملاعق صغيرة من السكر يومياً إذا ما أرادوا تجنب مخاطر صحية، كزيادة الوزن وتسوس الأسنان المرتبطين بالمواد الغذائية التي تحتوي على السكريات.

وبحسب الإحصائيات، فإن السمنة تؤثر حالياً في نصف مليار شخص حول العالم وهي في ازدياد في جميع المراحل العمرية، خاصة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما تحتل السكريات الحرة على رأس المسببات الأكثر شيوعاً للسمنة.

وتشمل السكريات الحرة، السكريات الأحادية والمركبات السكرية الثنائية التي تضيفها الشركات المصنعة أو الطهاة أو المستهلكون إلى الأغذية والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في العسل وعصائر الفاكهة ومركزات الفواكه.

ومع تزايد القلق من أن استهلاك السكريات الحرة، لاسيما في صورة المشروبات المحلاة بالسكر كمصدر للتزود بالطاقة، فإن معدلات الخطر على صحة الإنسان ترتفع هي الأخرى، وعلى رأسها أمراض القلب والسكري والسرطان.