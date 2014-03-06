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تحذير من الإفراط في تناول اللحوم والأجبان فوق سن 50

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشفت دراسة حديثة أن تناول الأشخاص فوق سن الخمسين لكميات كبيرة من اللحوم والأجبان قد يشكل خطراً على حياتهم بنفس النسبة التي يشكلها التدخين.

وفي تفاصيل الدراسة التي أعدها علماء في جامعة Southern California الأميركية، أفاد الباحثون بأن تناول كميات عالية من البروتينات الحيوانية قد يؤدي إلى الوفاة بواقع الضعف، وهم أيضاً أربع مرات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، وهو ما يعادل مخاطر التدخين.

ويرجع السبب إلى وجود البروتينات في اللحوم والبيض والأجبان، التي تتسبب في شيخوخة خلايا الجسم، وينصحون بتقليل استهلاك تلك البروتينات الحيوانية واستبدالها بالبروتين المتواجد في الأسماك والبقوليات.

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