عقار جديد يحد من الأزمات لدى مرضى الربو

أظهرت بيانات تجارب سريرية أن عقاراً جديداً قيد التجارب حد بنسبة 60% من أزمات الربو لدى المرضى الذين يعانون من الربو المزمن، وساعد أيضاً على تحسين وظائف الرئتين لدى مرضى معينين، بحسب تقرير إخباري، اليوم الخميس.

وجرى اختبار عقار "ليبريكيزوماب"، الذي أنتجته جينينتيك، الوحدة التابعة لشركة روش السويسرية، لثلاث جرعات على مرضى يخرج الربو عندهم عن نطاق السيطرة.

وأشارت البيانات المستقاة من تجارب اختبار الجرعات الثلاث، وهي 37.5 و125 و250 مليغراماً على 463 مريضاً مصابين بارتفاع مستوى بروتين "بريوستين"، إلى أن العقار "ليبريكيزوماب" قلل أزمات الربو بنسبة تزيد 60% عن عقاقير أخرى.

وخفض العقار الجديد أزمات الربو بنسبة 5% مقارنة بالعقاقير البديلة لدى مرضى لديهم مستويات منخفضة من بروتين "بريوستين"، واستمر علاجهم لفترة تراوحت بين 28 و52 أسبوعاً.

وتطور شركة روش اختباراً للدم لقياس مستوى بروتين "بريوستين" لتحديد المرضى الذي سيحققون أعلى استفادة محتملة من عقارها الجديد الذي يحقن به المريض كل أربعة أسابيع.