10 حبات سوشي مرتين في الأسبوع تحمي القلب

ينصح بتناول طبق السوشي مرتين أسبوعياً، على ألّا تتعدى الوجبة 10 حبات، وذلك بسبب فوائده الصحية، حيث أثبتت دراسات حديثة أن تناوله يقي من أمراض عدة.

ويتكون هذا الطبق الياباني من أنواع عدة من الأسماك وثمار البحر والأعشاب البحرية بالإضافة إلى الأرز والخضار.

والسوشي قليل الدهون وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، لذلك يُعد من الأطباق عالية القيمة الغذائية. ويخفض تناول السوشي من مستوى الكوليسترول ويحمي القلب، كما يحد من مظاهر الشيخوخة.

وأثبتت دراسة حديثة من جامعة "بيتسبورغ" الأميركية أن احتواء السوشي على المأكولات البحرية يزيد من نسبة الـ"أوميغا 3" فيه الذي بدوره يقلل من حدوث تصلب الشرايين.

كما أفادت الدراسة بأن اليابانيين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وذلك يعود إلى تناولهم ما يقارب 100 غرام من الأسماك يومياً مقارنة بالأميركيين الذين يتناولون ما يعادل 13 غراماً فقط.

ومن جانب آخر، كشفت دراسة من جامعة "أكسفورد البريطانية" أن الـ"أوميغا 3" خاصة في سمك السالمون يحسن من نوعية النوم عند الأطفال ويساعدهم على التغلب على النوم المتقطع.

ولكل هذه الأسباب أوصى الأطباء بتناول السمك والسوشي مرتين في الأسبوع على الأقل، مع الالتزام بـ10 حبات فقط ومراعاة عدم اختيار القطع التي تحتوي على الكثير من الأرز.