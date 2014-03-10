حقن "الفيلرز" بالجبهة يؤذي العين ويتسبب بسكتة دماغية

تعد الحقن التجميلية fillers المعبأة بمادة الكولاجين أو الدهون البشرية الحل الأسرع للتخلص من التجاعيد، إلا أنها تقنية غير آمنة في كافة الظروف.

ولا تقتصر الآثار الجانبية لهذه الحقن على الورم والاحمرار اللذين يصيبان منطقة الوجه التي تم حقنها، بل قد تسبب أضرارا بالغة ومستديمة.

وكشفت دراسة أميركية حديثة أن حقن الوجه بالمواد التجميلية خاصة في منطقة الجبين أو الجبهة قد يسبب أضرارا بالغة في العينين، خاصةً حاسة النظر، بسبب تسرب هذه المواد إلى الأوعية الدموية القريبة من العينين.

وفي بعض الحالات، تعيق هذه المواد التجميلية مجرى الدم في شرايين العين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية.

ولهذه ا لأسباب، لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية رسميا حتى الآن على استخدام هذه المواد التجميلية بقرب من العينين والجبين حيث تظهر معظم علامة التقدم في العمر.

من جهة، أخرى كانت الإدارة قد أكدت أن هذه الحقن آمنة في حال تم استخدامها في الجزء الأسفل من الوجه أي في المنطقة المحيطة بالفم.