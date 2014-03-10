11 مليون سعودي مصابون أو مهددون بالسكري والضغط

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد المصابين بداء السكري والضغط والمهددين بالإصابة بهما يبلغ حوالي 11 مليون مواطن حسب نتائج مسح أجرته السلطات المعنية بالتعاون مع جامعة واشنطن الأميركية.

وأضافت الوزارة أن نتائج الدراسة كشفت عن معدل انتشار داء السكري الذي بلغ 13,4% ، وهو يرتفع مع التقدم بالعمر ليصل إلى 50,4% في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر.

وأوضحت النتائج أن نسبة الانتشار ما قبل الإصابة بداء السكري عند الذكور بلغت 17% أي ما يعادل 1,29 مليون مصاب، وعند الإناث 15,5% أي ما يعادل 1,1 مليون مصابة.

ويبلغ عدد المصابين بداء السكري في المملكة بحسب الدراسة 1,1 مليون من الذكور و775 ألفا من الإناث، ويضاف إلى هذه الأرقام 196 ألف مصابة بداء السكري غير المسيطر عليه وهناك و275 ألفا من الذكور.

وأكدت الدراسة أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والتدخين من أهم العوامل التي تؤثر على زيادة المصابين.

كما أظهرت النتائج أن معدل انتشار السمنة بلغ 28,7% ويزيد معدل انتشار السمنة مع التقدم بالعمر حيث بلغت النسبة في الفئة العمرية 55- 64 سنة أكثر من 48%، أما الاصابة بالسمنة المفرطة فقد بلغ 2,5 لدى الذكور و4,7% لدى الإناث.

وبالنسبة لارتفاع ضغط الدم، كشفت نتائج المسح الصحي أن معدل الإصابة يبلغ 15,1%، كما تزداد معدلات الإصابة به مع التقدم في العمر، حيث سجل أعلى معدل في الفئة العمرية 65 سنة وما فوق بنسبة 65%، كما تم تشخيص الإصابة عند نصف مليون من الذكور و415 ألفا من الإناث.

أما النشاط البدني، فقد وجدت الدراسة أن حوالي نصف السعوديات لا يمارسن أي نشاط بدني على الإطلاق، في حين أن 29% منهن يمارسن نشاطا خفيفا، أما عند الذكور، فبلغت نسبة الرجال غير الممارسين لأي نشاط بدني على الإطلاق الثلث والنسبة ذاتها لممارسي النشاط البدني الخفيف.

