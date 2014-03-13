أول إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شرق ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيله أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة لتربية الدواجن، بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، على الحدود مع مصر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الليبية.

ولم يحدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، نوع الفيروس المسبب لهذه الإصابة غير البشرية بإنفلونزا الطيور.

وأضاف النجار "إنه لم تسجل أي حالة إصابة بين الأفراد"، مؤكدا أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الصحة الحيوانية اتخذا كافة الإجراءات لمكافحة أي حالات لهذا الفيروس".

وكانت عدة دول أعلنت خلال الأشهر الماضية، اكتشافها لفيروس جديد يسبب مرض إنفلونزا الطيور يسمى "إتش 7 إن 9"، تسبب انتقاله إلى البشر وفاة العديد من الأشخاص.