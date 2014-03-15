القهوة وطنين الأذن عدوان لدودان

يبدو أن طنين الأذن وهو مرض شائع لدى العديد من الناس، مرشح للمعالجة، إلا أن العلاج أتى هذه المرة عن طريق القهوة والكافيين الذي تحتوي عليه.

فقد أظهرت دراسة حديثة، نشرت في الدورية الطبية الأميركية، وشملت 70 ألف امرأة، أن تناول 3 أو 4 أكواب من القهوة يومياً قد يعالج طنين الأذن، في حين لم يظهر تناول القهوة الخالية من الكافيين أي منافع.

ووجد الباحثون في كندا أن النساء اللواتي تناولن 3 إلى 4 أكواب من القهوة يومياً تراجعت لديهن فرص الإصابة بطنين الأذن بنسبة 15%، وأولئك اللواتي تناولن أكثر من 4 أكواب تراجعت فرص إصابتهن 20 %.

وتتعارض تلك النتائج مع ما نشر سابقاً من دراسات وأبحاث تفيد بأن كثرة تناول القهوة يزيد الطنين سوءاً، إلا أن الباحثين أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل أن يعمد الأطباء إلى التوصية بزيادة كمية الكافيين كعلاج مساعد على تخفيف الطنين.

يذكر أن للطنين عدة أسباب، ويعد الطنين الناجم عن تلف في الخلايا السمعية حالة غير قابلة للشفاء. ولكن هناك عدة معالجات لهذه الحالة، فقد يحتاج المريض إلى تجريب أكثر من طريقة علاجية لتحديد الطريقة الأكثر فائدة له، ومن بين هذه المعالجات استخدام المساعدات السمعية والمقنعات الصوتية (وهي أدوات تخفف من سماع الأصوات).