أقراص من الشوكولا المركزة من أجل صحة القلب

تجرى حالياً دراسة على نطاق واسع لاختبار فعالية أقراص جديدة تحتوي على العناصر الغذائية الموجودة في الشوكولا الداكنة تساعد في الحدّ من النوبات والسكتات القلبية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين، فإن الدراسة تجرى على أكثر من 18 ألف رجل وامرأة بالولايات المتحدة الأميركية، لبيان ما إذا كانت تلك الأقراص المضغوطة ستثبت فعالية لصحة القلب.

وتعد الدراسة أول اختبار واسع النطاق لبعض عناصر الكاكاو، التي أثبتت بعض الدراسات السابقة فوائدها في خفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك خفض احتياج الجسم من الأنسولين، بالإضافة إلى فوائدها لصحة الشرايين والقلب بشكل عام.

كما ستقوم الدراسة أيضاً ببحث ما إذا كانت الفيتامينات المتعددة تقي من الأورام السرطانية.

وسيتم إعطاء بعض المشاركين في الدراسة قرصين يومياً من مركز الكاكاو لمدة أربع سنوات، بينما سيتم إعطاء البعض الآخر جرعات يومية من الفيتامينات المتعددة.