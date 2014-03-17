تنظيف القولون.. ظاهرة تجارية أم ضرورة طبية

يلجأ الكثيرون إلى القيام بعملية تنظيف القولون لأسباب كثيرة من أبرزها تنظيف الجسم أو ما يعرف بـ detox، والتي تتم إما بتناول أدوية معينة أو أعشاب، أو بشكل مباشر في مراكز متخصصة.

وفي حديثها لبرنامج "صباح العربية" قالت الدكتورة سمر الحمود استشارية جراحة القولون والمستقيم في مستشفى فيصل التخصصي: "إن عملية تنظيف القولون هي عملية شائعة ومنتشرة بشكل كبير، ولكنها عملية تجارية".

وأضافت الدكتورة: "عند الإصابة بالصداع أو الخمول يرى الكثير من الناس أن الحل هو في تنظيف القولون لتخليص الجسم من السموم ولكن هذه العملية تعطي شعورا كاذبا بالتحسن، وهي كأي عملية إخراج طبيعية".

وأكدت الحمود أن العملية لها مضار كبيرة فهي تعطل عملية تنظيف القولون الطبيعية التي يقوم بها الجسم بطبيعته وتسبب الجفاف والتهابات ناتجة عن استخدام الأجهزة نفسها للمرضى.

ونصحت الدكتورة بتناول العصائر الطبيعية واللجوء إلى الرياضة التي تفيد في حركة الأمعاء، واستشارة الطبيب في حال اللجوء إلى الملينات بكافة أشكالها مما يساعد على التخلص من مشاكل القولون التي يعاني منها الكثير من الناس.